Стала известна причина задержания Игоря Стрелкова

Причиной задержания бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) стали заявления нескольких граждан. Об этом в пятницу, 21 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам знакомого с ситуацией источника, решение о задержании принималось также по результатам оценки публичных заявлений Стрелкова. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится на допросе. Решается вопрос о его аресте.

Среди написавших заявления на Стрелкова — врач ЧВК «Вагнер», экс-депутат ярославского муниципалитета Дмитрий Петровский. Он сообщил, что четыре дня назад написал заявление на экс-министра ДНР в Генпрокуратуру.

Ранее 21 июля стало известно об участии в задержании экс-министра Стрелкова сотрудников ФСБ. По одним данным, в отношении него возбудили дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Адвокат полагает, что ему инкриминируют статью об экстремизме.