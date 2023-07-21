У самолета Sukhoi Superjet отвалился кусок обшивки при взлете

Самолет Sukhoi Superjet потерял обшивку двигателя во время взлета из аэропорта Минеральных Вод. Как сообщает Telegram-канал «Авиаторщина», инцидент произошел утром в четверг, 21 июля.

Самолет авиакомпании «Азимут» вылетел в Ереван, однако из-за поломки командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где приземлился через несколько минут. Выяснилось, что во время взлета у самолета оборвался капот левого двигателя. Кусок обшивки упал на территории аэропорта. В результате происшествия никто не пострадал.