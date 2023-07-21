В аэропорту Екатеринбурга пассажиры устроили бунт из-за 15-часовой задержки рейса

Более 400 российских туристов застряли в аэропорту Кольцово в ночь на 21 июля. Об этом сообщает портал Е1.

Причиной задержки стала поломка самолета авиакомпании Red Wings. Некоторые пассажиры пытались уехать из воздушной гавани, но людей с детьми не выпускают. По словам очевидцев, многие недовольны сложившейся ситуацией.

«Тут уже скандалы, полиция. Рейс отменять не хотят. Но и еще переносы не исключают», — рассказал один из них.

Самолет должен был отправиться в Анталью 20 июля в 13:10. Своевременно отправиться в Турцию путешественникам не удалось. Туристы бунтуют, так как купили путевки по высоким ценам.

«Люди заплатили бешеные деньги за туры, и один день уже пропал», — поделился очевидец.