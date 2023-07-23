В Подмосковье местный житель погиб после взрыва гранаты

"Предварительно установлено, что 22 июля, около десяти часов вечера, местный житель 2000 года рождения, находясь в частном доме, расположенном в деревне Бортниково, в ходе распития спиртных напитков достал из летнего домика хранившуюся там ручную гранату советских времен и в шутку бросил ее на пол, предполагая, что она находится в нерабочем состоянии. Граната сдетонировала, мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.