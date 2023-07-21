Крокодил напал на мывшегося в водоеме каменщика

В индийской деревне Дауни, штат Одиша, мужчина подвергся нападению крокодила, когда мылся в водоеме. Об этом сообщает Kalinga TV.

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Каменщик Тукуна Бехера решил искупаться по дороге на работу. Когда мужчина зашел в воду, на него внезапно напал крокодил. Хищник нанес Бехере тяжелые травмы ног.

Мужчине удалось спастись. Его срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.