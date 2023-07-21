Свидетели подтвердили использование блогером Лерчек второго телефона

Сегодня в ходе заседания Пресненского суда Москвы, который рассматривает вопрос о переводе под домашний арест блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, свидетели заявили об использовании ею второго мобильного телефона для выхода в интернет. Об этом пишет Super.ru.

16 марта Пресненский суд Москвы избрал блогеру и ее мужу меру пресечения в виде запрета определенных действий - использования интернета, телефона и общения со свидетелями по делу.

Однако некоторое время назад в сети появилось интервью Чекалиной одному из блогеров, в котором она рассказывала о ходе расследования. В Следственном комитете посчитали, что это интервью является доказательством того, что Чекалина нарушила установленные запреты, и потребовали изменить ей меру пресечения на домашний арест.

Сегодня в ходе рассмотрения судом ходатайства следствия были заявлены свидетели, которые подтвердили, что у блогера есть другой номер телефона, с которого она звонила. А также телефон, с которого выходила в интернет, передает корреспондент Super из зала суда.

При этом, по данным издания, один из свидетелей — личный повар.