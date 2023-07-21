Суд в Москве отказался переводить блогера Чекалину под домашний арест
Пресненский суд Москвы отказался переводить под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек).
Об этом информирует РИА Новости.
Сообщалось, что в СК России попросили суд перевести Чекалину и её мужа Артёма под домашний арест.
Ранее стало известно, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.