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Суд в Москве отказался переводить блогера Чекалину под домашний арест

Пресненский суд Москвы отказался переводить под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек).

Об этом информирует РИА Новости.

Сообщалось, что в СК России попросили суд перевести Чекалину и её мужа Артёма под домашний арест.

Свидетели подтвердили использование блогером Лерчек второго телефона

Ранее стало известно, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.

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