Быка с красной буквой «П» на холке разыскивают по всей Бурятии

В Бурятии несколько дней подряд разыскивают быка с буквой «П». Об этом сообщает ИА «Байкал-Daily» со ссылкой на группу «Баргузин-инфо» в Viber, в которой хозяева оставили объявление о пропаже.

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В селе Баргузин, расположенном к востоку от Байкала, потерялся бык. Животное, четыре дня назад не вернувшееся домой после прогулки, видели в районе хозрасчетного дорожно-строительного участка (ХДСУ).

«Бык — бело-красного окраса, двухгодовалый, биркованый, на задней холке буква «П» красная», — описали животное его владельцы, которые, однако не предоставили фотографию парнокопытного. Они также отметили, что в последний раз быка заметили в паре «с красной коровой».

Информации о вознаграждении за возвращение животного от хозяев не поступало.