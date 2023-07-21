Мать рассказала о спасении своих детей из сгоревшей квартиры на Дмитровском шоссе в Москве

Жительница сгоревшей в результате пожара в многоэтажке на Дмитровском шоссе в Москве квартиры, в которой находились дети, в момент инцидента находилась на улице и сначала думала, что задымление произошло в другой части дома. Об этом она рассказала телеканалу «360».

По ее словам, она выбрасывала мусор, когда услышала пожарную сигнализацию в подъезде. Вернувшись, она открыла дверь в свою квартиру, из которой повалил дым.

«Когда я открыла дверь в квартиру, ничего не было видно, отец выбежал из квартиры, я забежала в нее, где дальняя комната, вытащила младшего, а у старшего заклинило дверь в комнате, или он не видел ничего. Он высунулся в окно, его спасали пожарные через окно. Он хотел прыгать», — рассказала пострадавшая.

Женщина добавила, что сейчас ее дети находятся в Филатовской больнице, у младшего — небольшой ожог, о состоянии старшего мать пока ничего не знает.

Возгорание в многоэтажке произошло утром 21 июля. Спасатели приехали на место пожара и эвакуировали 10 человек, в числе которых владелец горящей квартиры и его соседи сверху. Из-за возгорания было перекрыто движение по проезду между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром.