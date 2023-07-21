Раскрыт выплаченный блогером Блиновской процент от суммы долга налоговой

Блогер и создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская выплатила налоговой пять процентов от суммы долга. Информацию раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным канала, Блиновская заплатила только 50 миллионов рублей из 918. На заседании суда она попросила вернуть ей право выходить в интернет, чтобы зарабатывать деньги для обеспечения семьи. Также блогер обещала не сбегать за границу и погасить всю задолженность. Однако суд продлил домашний арест Блиновской до 26 октября.

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Ее задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле.