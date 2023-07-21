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Основные последствия подтоплений в Туапсинском районе ликвидированы

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что специалисты выполнили основные работы по ликвидации последствий подтоплений после ливней в Туапсинском районе, передает ТАСС.

Основные последствия подтоплений в Туапсинском районе ликвидированы
© Телеграм-канал «tuapseregion»

«В пострадавших от удара стихии населенных пунктах Туапсинского района завершены основные работы по ликвидации последствий ЧС. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. Уборка ила и мусора в селах и поселках проходит точечно, по заявкам жителей», — сказано в сообщении.

16 июля стало известно, что порядка 230 придомовых территорий и более 80 домов в поселке Новомихайловский в Краснодарском крае были подтоплены после ливней, обрушившихся на Туапсинский район 15 июля. При этом социальные объекты не пострадали в результате последствий ливней.

До этого сообщалось, что сотрудники МЧС эвакуировали 160 человек из поселка Новомихайловский в Туапсинском районе Кубани.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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