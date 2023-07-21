Основные последствия подтоплений в Туапсинском районе ликвидированы

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что специалисты выполнили основные работы по ликвидации последствий подтоплений после ливней в Туапсинском районе, передает ТАСС.

«В пострадавших от удара стихии населенных пунктах Туапсинского района завершены основные работы по ликвидации последствий ЧС. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. Уборка ила и мусора в селах и поселках проходит точечно, по заявкам жителей», — сказано в сообщении.

16 июля стало известно, что порядка 230 придомовых территорий и более 80 домов в поселке Новомихайловский в Краснодарском крае были подтоплены после ливней, обрушившихся на Туапсинский район 15 июля. При этом социальные объекты не пострадали в результате последствий ливней.