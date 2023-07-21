Гособвинение запросило 11,5 лет колонии бывшей судье Кондрат

По данным следствия, в сентябре 2020 года судья в московском ресторане предложила коллеге 50 тысяч долларов за решение о не привлечении к субсидиарной ответственности участников дела. Кондрат была помещена в СИЗО 28 апреля 2022 года. Ее забрали из больницы, где она лечилась от гипертонии и бронхиальной астмы.