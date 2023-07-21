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Гособвинение запросило 11,5 лет колонии бывшей московской судье Кондрат

Гособвинение попросило суд приговорить бывшую судью Московского Арбитражного суда Елену Кондрат к 11,5 годам колонии за коррупцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Гособвинение запросило 11,5 лет колонии бывшей судье Кондрат
© Олег Харсеев / Коммерсантъ

Кроме того, прокурор просит оштрафовать женщину на 254 миллиона рублей.

Фигурантке вменяется посредничество во взяточничестве. 10 июля в Мосгорсуде состоялось первое заседание по ее делу.

По данным следствия, в сентябре 2020 года судья в московском ресторане предложила коллеге 50 тысяч долларов за решение о не привлечении к субсидиарной ответственности участников дела. Кондрат была помещена в СИЗО 28 апреля 2022 года. Ее забрали из больницы, где она лечилась от гипертонии и бронхиальной астмы.

Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на исполнение определения Верховного суда (ВС) России от 18 апреля об избрании Кондрат меры пресечения в виде заключения под стражу.

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