В Самарской области задержали мать, которая на два дня оставила дома маленьких детей одних

Полиция Тольятти задержала местную жительницу, которая два дня отсутствовала в квартире, где находились ее двое малолетних детей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Как рассказали в пресс-службе полиции, в начале июля жильцы одного из домов на улице Фрунзе вызвали экстренные службы из-за непрерывного плача двух детей в закрытой квартире. Прибывшие на место правоохранители нашли в квартире двух детей: трехлетнюю девочку и двухмесячного мальчика. По словам жителей дома, дети находились дома одни в течение двух дней. Их передали «скорой», а затем поместили в социальное учреждение.

Позже полиция разыскала мать детей — ей оказалась ранее судимая 27-летняя жительница. Против нее возбудили уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Правоохранители установили, что с апреля по июль 2023 года женщина не заботилась о дочери и сыне, пьянствовала, тратила детские пособия на свои цели.