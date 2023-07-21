Житель Петербурга тайно снимал на камеру в ванной свою 15-летнюю падчерицу

В Санкт-Петербурге мужчину заподозрили в изготовлении порнографии со своей приемной дочерью. Об этом сообщает «Фонтанка».

Следователи установили причастность 36-летнего жителя Московского района в тайной съемке падчерицы. По версии следствия, ученица 8 класса попала на видео, которые ее отчим снимал, установив смартфон в ванной комнате. Съемка 15-летней школьницы, по имеющимся данным, велась с мая этого года.

Районный отдел СУ СК России возбудил и расследует уголовное дело об использовании несовершеннолетних в изготовлении порнографии и нарушении неприкосновенности частной жизни.

Обвиняемого задержали и отправили под стражу до выяснения всех обстоятельств произошедшего.