Пресненский суд Москвы принял решение о продлении на три месяца срока домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что Блиновская будет находиться под домашним арестом до 26 октября.