Суд в Москве продлил срок домашнего ареста Блиновской на три месяца
Пресненский суд Москвы принял решение о продлении на три месяца срока домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что Блиновская будет находиться под домашним арестом до 26 октября.
Ранее Пресненский суд Москвы арестовал имущество блогера Елены Блиновской на сумму более 70 млн рублей. В частности, наложен арест на деньги, которые находятся на 50 счетах в разных банках.
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