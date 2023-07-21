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Суд в Москве продлил срок домашнего ареста Блиновской на три месяца

Пресненский суд Москвы принял решение о продлении на три месяца срока домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что Блиновская будет находиться под домашним арестом до 26 октября.

Кто такая Елена Блиновская и на чем она зарабатывает?

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал имущество блогера Елены Блиновской на сумму более 70 млн рублей. В частности, наложен арест на деньги, которые находятся на 50 счетах в разных банках.

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