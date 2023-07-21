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Обнародованы кадры момента взрыва в Йоханнесбурге

Появились кадры момента взрыва в Йоханнесбурге. Согласно предварительной информации, он произошел в результате утечки газа, сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию SABC.

В результате происшествия один человек погиб, 48 граждан получили ранения.

Местные власти приняли решение закрыть район для жителей и автомобилей. Службы ведут аварийные работы. Как отмечает SABC, у граждан, проживающих в центральной части Йоханнесбурга, есть опасения относительно новых взрывов на газовых магистралях из-за их их изношенности.

Взрыв в Центральном деловом районе Йоханнесбурга в ЮАР произошел в среду,19 июля. Это привело к тому, что вдоль улицы провалился асфальт.

Ранее стало известно, что в одном из кафе в городе Баскан (Кабардино-Балкария) произошел взрыв газа, в результате которого пострадали три человека.

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