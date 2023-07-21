Пожар на Дмитровском шоссе в Москве ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание на восьмом этаже жилого дома на Дмитровском шоссе в столичном районе Бескудниковский. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице.

"Действиями пожарно-спасательных подразделений с помощью подъемного механизма из горящей квартиры спасен один человек, всего спасли 11 человек. Принятыми мерами в 10:19 пожар полностью ликвидирован на площади 60 квадратных метров. К сожалению, есть пострадавшие, медики оказывают всю необходимую помощь", – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате пожара в одном из 12-этажных домов на Дмитровском шоссе на севере Москвы.

Известно, что пожар произошел на восьмом этаже. Как рассказали очевидцы, находящийся внутри мужчина, стоял у окна и ожидал спасателей, которые в скором времени прибыли. Им удалось его спасти, использовав подъемник. Всего было эвакуировано 10 человек. Позже огонь перекинулся на соседние квартиры высотного дома, однако спасатели смогли локализовать возгорание.