СМИ сообщили о падении беспилотника на юге Польши

Разведывательный беспилотный летательный аппарат, принадлежащий американским военнослужащим, упал на юге Польши в местности Тшебень. Об этом сообщила в пятницу польская радиостанция RMF FM.
Дрон обнаружил случайный прохожий, сообщивший о находке "небольшого самолета" экстренным службам. Беспилотник упал недалеко от дороги в незаселенной местности.
"Пострадавших не было", - сообщили местные спасатели.
Как выяснилось, этот беспилотник использовался американскими военными в ходе учений на близлежащем полигоне. В какой-то момент операторы дрона потеряли контроль над ним, и беспилотник исчез.
Никакого взрыва или пожара после падения не произошло.
В Польше сейчас дислоцированы более 10 тыс. военнослужащих США.