Блиновская приехала в Пресненский суд вся в черном

Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, которой выдвинуты обвинения в неуплате налогов в особо крупном размере, прибыла в Пресненский суд.

Блиновская в черном платье длиной миди, черных туфлях с острым носом и солнцезащитных очках в оправе черного цвета прошла к зданию суда, отказавшись от каких-либо комментариев. Следствие просит продлить блогеру домашний арест.