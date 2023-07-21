ФСБ: мужчина пытался приобрести взрывчатку в Белгородской области

В Белгородской области задержан мужчина, планировавший приобрести взрывчатые вещества и взрывные устройства. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону, пишет ТАСС.

«Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, планировавшего незаконно приобрести взрывчатые вещества и взрывные устройства», - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, мужчина был задержан, когда вынимал «средства поражения из тайника, расположенного в районе населенного пункта Дубовое».

Сотрудниками спецслужб были изъяты гексогеносодержащее пластичное взрывчатое вещество и взрывное устройство (электродетонатор мгновенного действия типа «ЭДП»), которые мужчина планировал «сбыть на территории России».

«Возбуждено уголовное дело (…) по статье «Покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору»», - говорится в сообщении ФСБ России.

По этой статье гражданину России грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.