Дрон ВСУ атаковал подстанцию железной дороги в приграничном российском регионе

Минувшей ночью дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал тяговую подстанцию железной дороги возле поселка Холмечи в Суземском районе Брянской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

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По информации авторов поста, беспилотник сбросил боеприпас. В результате повреждения получило трансформаторное оборудование, но из строя оно выведено не было. Движение поездов по железной дороге не прерывалось.