Пожар произошел в жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве
По их информации, возгорание произошло в квартире на 8-м этаже — в ней находится один человек. Помощь также нужна людям, которые живут выше очага пожара. В их числе есть женщина с двумя детьми в квартире на 11 этаже. Спасатели уже вызволили одного жильца благодаря подъемной лестнице.
Причина возгорания и его площадь пока неизвестна. Информация о происшествии уточняется.
Напомним, что 20 июля пожар вспыхнул на улице Генерала Глаголева на северо-западе Москвы. Там загорелись строительные материалы. Возгорание быстро локализовали — выгорело около 10 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
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