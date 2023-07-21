По их информации, возгорание произошло в квартире на 8-м этаже — в ней находится один человек. Помощь также нужна людям, которые живут выше очага пожара. В их числе есть женщина с двумя детьми в квартире на 11 этаже. Спасатели уже вызволили одного жильца благодаря подъемной лестнице.