ВСУ обстреляли предприятие в приграничном российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли завод в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Под обстрел попало предприятие «Мелькомбинат». По информации канала, на территории завода разорвалось семь снарядов калибра 152 миллиметра.

В результате атаки повреждена крыша здания. Помимо этого, осколками повреждены несколько хозяйственных построек. Пострадавших нет.