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ВСУ обстреляли предприятие в приграничном российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли завод в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

ВСУ обстреляли предприятие в приграничном российском регионе
© flickr.com

Под обстрел попало предприятие «Мелькомбинат». По информации канала, на территории завода разорвалось семь снарядов калибра 152 миллиметра.

В результате атаки повреждена крыша здания. Помимо этого, осколками повреждены несколько хозяйственных построек. Пострадавших нет.

19 июля ВСУ обстреляли спиртзавод в Курской области. На его территории разорвалось восемь снарядов. Местные жители сообщали, что в результате атаки было повреждено здание мельницы, а также линия электропередачи

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