Злоумышленник поджег два полицейских автобуса на парковке

Неизвестный поджег автобусы МВД России в Подмосковье. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, накануне около двух ночи мужчина перелез через забор Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД в Домодедово и проник на парковку. Неизвестный подошел к двум автобусам ЛиАЗ, поджег их и скрылся.

Возгорание потушили. Выяснилось, что подожженные автобусы собирались списать. У них отсутствовали аккумуляторы. Злоумышленника ищут.