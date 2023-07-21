Злоумышленник поджег два полицейских автобуса на парковке

Неизвестный поджег автобусы МВД России в Подмосковье. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
По данным канала, накануне около двух ночи мужчина перелез через забор Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД в Домодедово и проник на парковку. Неизвестный подошел к двум автобусам ЛиАЗ, поджег их и скрылся.
Возгорание потушили. Выяснилось, что подожженные автобусы собирались списать. У них отсутствовали аккумуляторы. Злоумышленника ищут.
Ранее сообщалось, что Водитель с пистолетом набросился на оппонента в центре Сочи. Драку заснял видеорегистратор, находящийся в другой машине.
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