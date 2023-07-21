В Петербурге избили 63-летнего судью в шахматном клубе

В Санкт-Петербурге жестоко избили 63-летнего судью турниров в шахматном клубе «Петровская ладья» на улице Чайковского. Об этом сообщил «Фонтанке» источник, знакомый с ситуацией.

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По данным издания, мужчину забрали на машине скорой помощи рано утром 21 июля. Врачи Мариинской больницы диагностировали у него многочисленные травмы головы и лица, в том числе резаные раны уха и носа.

Состояние шахматного судью оценивается как тяжелое. Сотрудники полиции начали проводить проверку.

В июне сообщалось, что под Петербургом пьяный 57-летний мужчина избил пенсионерку за отказ познакомиться с ним. Хулигана задержали, а пожилой женщине оказали медицинскую помощь.