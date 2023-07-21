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Украинские СМИ сообщили о сильном пожаре в Киеве

Пожар произошел в киевском гидропарке, сообщает украинское издание Klymenko Time.

Возгорание произошло в столичном гидропарке, расположенном на Венецианском и Долобецком островах между Русановским проливом и Днепром.

Источник опубликовал фото, на котором видно задымление на объекте.

Telegram-канал «Реальный Киев» со ссылкой на ГСЧС сообщил о ликвидации пожара в 9.11. Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Утром в соцсетях также появились кадры пожара у моста в районе метромоста. В результате перед мостом образовалась пробка. Как сообщали местные СМИ, пожар площадью 120 кв. м произошел в двухэтажном здании, по предварительным данным, где расположен магазин.

Спасатели потушили пожар, никто не пострадал.

Днем ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк рассказала о повреждениях объектов логистики и административного здания в Одесской области.

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