Украинские СМИ сообщили о сильном пожаре в Киеве

Пожар произошел в киевском гидропарке, сообщает украинское издание Klymenko Time.

Возгорание произошло в столичном гидропарке, расположенном на Венецианском и Долобецком островах между Русановским проливом и Днепром.

Источник опубликовал фото, на котором видно задымление на объекте.

Telegram-канал «Реальный Киев» со ссылкой на ГСЧС сообщил о ликвидации пожара в 9.11. Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Утром в соцсетях также появились кадры пожара у моста в районе метромоста. В результате перед мостом образовалась пробка. Как сообщали местные СМИ, пожар площадью 120 кв. м произошел в двухэтажном здании, по предварительным данным, где расположен магазин.

Спасатели потушили пожар, никто не пострадал.