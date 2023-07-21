Беспилотники попытались атаковать военный аэродром в Крыму

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) попытались атаковать военный аэродром в районе поселка городского типа Гвардейское в Крыму. Об этом издание Baza сообщило в Telegram-канале.

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По информации издания, все произошло 20 июля. Два дрона были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО), еще один посадили силами радиоэлектронной борьбы.

В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле также не было зафиксировано.