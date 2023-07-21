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Беспилотники попытались атаковать военный аэродром в Крыму

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) попытались атаковать военный аэродром в районе поселка городского типа Гвардейское в Крыму. Об этом издание Baza сообщило в Telegram-канале.

Беспилотники попытались атаковать военный аэродром в Крыму
© Lenta.ru

По информации издания, все произошло 20 июля. Два дрона были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО), еще один посадили силами радиоэлектронной борьбы.

В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле также не было зафиксировано.

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Накануне сообщалось, что неподалеку от села Межводное в Крыму обнаружили беспилотник, который был начинен взрывчаткой и поражающими элементами.

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