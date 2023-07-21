В Шереметьево отменили вылет рейса в Волгоград из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет рейсом Москва - Волгоград в аэропорту Шереметьево отменил вылет из-за пассажира, которому стало плохо на борту. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.
"Airbus, вылетавший в Волгоград из Шереметьево, вернулся с руления к терминалу из-за пассажира, которому стало плохо. На место вызвана карета скорой помощи", - сказал собеседник агентства.
Вылет рейса перенесен на неопределенный срок. Остальные пассажиры пока остаются на борту.