Россияне с пятилетним внуком пропали во время рыбалки на реке Лене

Супруги с пятилетним внуком пропали во время рыбалки на реке Лене в Иркутской области. Об этом МВД России.

В ведомстве разъяснили, что 55-летний мужчина, 46-летняя женщина и их внук отправились на ловлю рыбы из поселка Юбилейный 15 июля. Россияне должны были вернуться спустя два дня, однако так и не появились. В полицию поступило заявление от представителей администрации поселка.

Правоохранители подключили к поиску спасателей из отряда «Северный». Спустя некоторое время поисковики в районе устья реки Бобровка, впадающей в Чечуй, нашли затопленную лодку с личными вещами, рыболовными снастями и спасательными жилетами.

«В настоящее время поиск пропавших продолжается. Обследуется прибрежная зона, тайга и зимовья, расположенные в указанном районе», — подчеркнули в иркутском управлении МВД.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае во время сплава по горно-таежной реке пропали женщина с 12-летней дочерью. Мать россиянки заявила в полицию об их исчезновении.