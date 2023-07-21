Россиянин получил срок за сексуальное насилие над дочерью, длившееся девять лет

В Кемеровской области осудили местного жителя, который насиловал дочь на протяжении почти 9 лет. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, первое преступление сексуального характера в ее отношении он совершил, когда девочке было семь.

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Следствие доказало причастность 37-летнего жителя области к совершению насильственных преступлений преступлений сексуального характера в отношении ребенка. Было установлено, что с сентября 2012 года по апрель 2021-го мужчина неоднократно прибегал к сексуальному насилию над дочерью.

Когда потерпевшая переехала от родителей в другой город и поступила в колледж, она обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что мать девушки знала о преступлениях, которые совершает ее супруг, однако не заявляла на него в органы внутренних дел. Фигурант был задержан и отказался сотрудничать со следствием.

Мужчина заявил, что дочь хочет отомстить ему за строгое воспитание, однако виновность обвиняемого в преступлениях, предусмотренных четырьмя частями двух статьей УК, признал суд. Его жену также привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Приговором суда насильник отправился в колонию строгого режима на 17 лет.