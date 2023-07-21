Россиянин выбросил из окна годовалую девочку

По версии следствия, жительница Комсомольска-на-Амуре наняла для своего ребенка няню. Женщина оказывала услуги по месту своего проживания. Няня взяла с собой девочку и пошла в гости к соседу с стретьего этажа. Они начали распивать спиртные напитки. Когда девочка заплакала, мужчина выбросил ее из окна. Пострадавшую госпитализировали, ей оказывают медицинскую помощь.