Пожар возник в многоэтажном доме, расположенном на Дмитровском шоссе в Москве, сообщает «Подъем».

На опубликованных кадрах видно, как из окон квартиры на восьмом этаже валит густой серый дым. Очевидцы заметили, что на подоконнике горящей квартиры сидит человек.

Спасатели приехали на место пожара и эвакуировали 10 человек, в числе которых владелец горящей квартиры и его соседей сверху.

По информации СМИ, пожар локализовали. Из-за возгорания было перекрыто движение по проезду между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром.

Пожарные продолжают тушить огонь.

Днем ранее пожар возник в банном комплексе на Угрешской улице в Москве. Огонь пришлось тушить с помощью вертолета и катера.

До этого возгорание произошло в здании Федеральной налоговой службы в столице.

В июле МЧС России сообщало о пожаре на нефтехимическом предприятии «Сибур» в Дзержинске.