В Москве возбудили дело по факту развратных действий над подростком

Следователи возбудили уголовное дело по факту развратных действий в отношении 13-летней девочки в Москве.

Об этом сообщает СК по Москве в своём Telegram.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 33, ч. 2 ст. 135 УК России (развратные действия, совершённые в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», — говорится в заявлении.