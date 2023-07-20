Mash сообщил о падении сразу двух беспилотников под Москвой

Сразу два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) упали на территории подмосковного поселения Вороновское. Об этом информирует Telegram-канал Mash.

Согласно информации канала, один из них рухнул на крышу базы детского отдыха «Солнечный городок», второй приземлился на территорию Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, который располагается всего в нескольких километрах от вышеуказанной турбазы.

В публикации отмечается, что всех детей (80 человек), отдыхавших в «Солнечном городке», оперативно эвакуировали, а место инцидента оцепили ограждениями.

«На место едут взрывотехники», — говорится в сообщении.

До этого БПЛА на оранжевом парашюте с двумя камерами упал на разрушенную теплицу на территории недействующего тепличного комбината «Косино» в Москве. БПЛА с размахом крыльев около 3 метров, оборудованный двумя камерами, нашел местный житель.