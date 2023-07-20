На разрушенную теплицу в Москве упал БПЛА

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на оранжевом парашюте с двумя камерами упал на разрушенную теплицу на территории недействующего тепличного комбината «Косино» в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

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»«Птичка» упала на старую разрушенную теплицу на территории бывшего комбината», — говорится в публикации.

По информации канала, беспилотник с размахом крыльев около 3 метров, оборудованный двумя камерами, нашел местный житель. Он быстро среагировал и обратился в экстренные службы. Прибывшие на место специалисты оцепили территорию, изучили БПЛА и забрали на экспертизу.

В сообщении поясняется, что находка была обнаружена на улице Салтыковская.