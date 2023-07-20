В Канаде упал вертолет

Пилот погиб в результате падения пожарного вертолета в провинции Альберта. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC со ссылкой на Совет по безопасности на транспорте.

"Он [вертолет] столкнулся с землей во время операции по тушению пожара", - цитирует телеканал представителя совета.

Как отметил CBC, пилот стал третьим сотрудником пожарных служб, погибшим в ходе тушения лесных пожаров в Канаде в 2023 году.