Суд арестовал мужчину за попытку поджечь Мавзолей Ленина
В четверг Таганский суд Москвы арестовал Константина Старчукова, который обвиняется в попытке поджечь коктейлем Молотова Мавзолей на Красной площади. Об этом в пресс-службе инстанции рассказали ТАСС.
Во вторник о задержании злоумышленника сообщили в правоохранительных органах. Тогда, как писала «Парламентская газета», в отношении нарушителя составили протокол по статье о неповиновении полиции, на тот момент решался вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.
«Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Старчукова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — рассказала представительница суда.
Уточняется, что Старчуков арестован до 18 сентября.
Тем временем в Котельниках сотрудники Следственного комитета и МВД провели обыски и рейды в рамках расследования уголовного дела по факту организации незаконного пребывания мигрантов.
В СК РФ рассказали, что следственные действия проведены на предприятиях и по местам жительства их руководителей. Правоохранителям удалось установить, что руководство расположенных в городе предприятий организовало незаконное пребывание в стране мигрантов, предоставило им работу без приобретения патента и места размещения в нежилых помещениях фирмы.