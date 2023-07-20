Суд арестовал мужчину за попытку поджечь Мавзолей Ленина

В четверг Таганский суд Москвы арестовал Константина Старчукова, который обвиняется в попытке поджечь коктейлем Молотова Мавзолей на Красной площади. Об этом в пресс-службе инстанции рассказали ТАСС.

Во вторник о задержании злоумышленника сообщили в правоохранительных органах. Тогда, как писала «Парламентская газета», в отношении нарушителя составили протокол по статье о неповиновении полиции, на тот момент решался вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

«Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Старчукова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — рассказала представительница суда.

Уточняется, что Старчуков арестован до 18 сентября.