«Их уже нет в живых» Рынок перевозки животных в РФ захватили мошенники

После начала спецоперации рынок продажи и перевозки животных из России в зарубежные страны и обратно претерпел большие изменения. Вместе с ростом спроса на услуги доставки питомцев и усложнением процесса покупки кошек и собак в зарубежных питомниках активизировались мошенники, которые получают от своих жертв многие тысячи рублей и долларов. Животные, ставшие заложниками их схем, выживают не всегда. Как устроен рынок мошенничества с животными в России — в материале «Ленты.ру».

© Oleg Batrak / Shutterstock / Fotodom

«Он любит деньги и считает, что может их зарабатывать, как хочет»

Видео дня

Россиянке Ольге нужно было найти способ, как перевезти в Черногорию свою собаку породы венгерская борзая. В одной из групп в Telegram она узнала о человеке, который предоставляет такие услуги. Участница чата прислала его контакт и сказала, что отправляла с ним своего питомца и все прошло хорошо. Позже она удалит всю переписку. Ольга связалась с перевозчиком и внесла предоплату в размере 10 тысяч рублей.

Этим человеком оказался Негош Бугарин, житель Серпухова, который зарабатывает на доставке животных из России в Балканские страны. В 2015 году он Сербии завели уголовное дело.

«Я его ни разу не встречала — собаку и документы передавал друг. Потом выяснилось, что с документами что-то не так, в итоге животное еще на неделю осталось у Негоша и его жены, — рассказывает о бизнесе Негоша Ольга. — Непонятно, в каких условиях собака там была, потому что фотографии и видео его жена мне присылала совершенно несуразные. Размыто и ничего не видно».

Через некоторое время раздался звонок — супруга перевозчика сказала, что животное сбежало в Сербии — где-то недалеко от города Нови-Сад. Ольга сразу же позвонила Бугарину, но тот стал говорить ей, что уже занимается поиском пропавших животных.

«Он начал давить на жалость, что, мол, собаки сбежали, а он их ищет. На деле их тогда уже не было в живых, и он искал место, куда бы мог сбросить тела», — уверена она.

Владелица собаки опубликовала пост о поиске питомца в местных сербских группах, и там откликнулись волонтеры. Позже Ольге написала другая девушка, которая, как и она, отправила вместе с Негошем животное. Ей он тоже заявил, что собака потерялась. Позже выяснится, что так пропали шесть животных.

Администратор поисковой команды «Юки_дома» Екатерина Калюжная, которая занималась поиском питомцев, рассказывает, что меньше чем через сутки ей и другим спасателям удалось выяснить, что шестерых собак скорее всего больше нет в живых. Две другие доехали до хозяев в ужасном состоянии.

По ее словам, Бугарин оставил собак в закрытой машине на жаре больше 30 градусов. А после принял решение погрузить их в машину, увезти и выкинуть где-то в далеком месте. Затем из-за общественного резонанса он сам явился в полицию и рассказал, что произошло. Мужчина утверждал, что дал собакам какой-то препарат, но из-за жары животные не проснулись.

«Возможно, Негош соврал о лекарстве для смягчения наказания, ведь содержание собак в машине на жаре в 30 градусов можно расценить как жестокое обращение, а не как преступление по неосторожности. Также Негош показал, куда выбросил самих животных», — говорит Калюжная.

Другой собеседнице «Ленты.ру» Татьяне повезло больше — к ней животное доехало, но было в ужасном состоянии.

По словам собеседников «Ленты.ру», недобросовестный перевозчик удалял все негативные комментарии и отзывы, поэтому до пропажи сразу шестерых животных успешно продолжал заниматься своим делом.

«Пытался доказать, что во всем виновата я»

Подобные истории с перевозчиками-мошенниками происходили и до начала СВО. Летом 2020 года студентка Татьяна поехала отдыхать в Судак в Крыму. Девушка сняла комнату у частников и планировала провести в городе несколько дней, а затем уехать в Алушту. У арендодателей жила небольшая дворняга по кличке Вольт, которая стала ходить за Ольгой по пятам — на пляж, по магазинам и даже провожала ее на остановку.

Девушке очень понравилась собака, но она не решалась попросить у владельцев жилья продать ее. Когда Татьяна уехала в Алушту, то решилась написать хозяйке питомца. Та с радостью согласилась отдать Вольта бесплатно.

«Я стала думать, как мне взять собаку с собой обратно в Москву. Времени было в обрез — до конца отдыха оставалось несколько дней, — рассказывает девушка. — Стала искать услуги по перевозке животных. Нашла перевозчика с хорошими отзывами, но он сказал, что не повезет животное без документов. Тогда я стала искать, как еще можно перевезти собаку. В итоге наткнулась на паблик "ВКонтакте". Там и началось все самое интересное».

Девушка написала администратору — некой Ирине, которая попросила за доставку предоплату в размере четырех тысяч рублей. Остальные четыре Татьяна должна была заплатить, когда собака доедет до нее.

Ирина связала девушку с перевозчиком по имени Сергей. Мужчина звонил ей с разных телефонных номеров и несколько раз представился разными именами, но в тот момент студентка не обратила на это внимание. Перевозчик сказал, что доставка животного займет приблизительно пять дней. Собеседница «Ленты.ру» подумала, что успеет за это время приехать домой и получить животное.

Татьяна купила все самое необходимое для перевозки — небольшую клетку, поводок, еду и несколько бутылок воды. В день предполагаемой поездки она выехала на самой ранней маршрутке из Алушты в Судак и забрала животное у хозяйки.

На обозначенном месте ее уже ждал Сергей. Увидев его, собака стала огрызаться и кусать поводок, хотя до этого вела себя с чужими людьми довольно спокойно. К удивлению Татьяны, мужчина стал настоятельно просить у нее еще четыре тысячи и обосновал это тем, что предоплата вносится не только Ирине, но и ему.

Затем перевозчик написал девушке, что животному очень плохо, и нужно прислать еще две тысячи рублей — якобы на лекарства. Девушка мужчине не поверила и денег не прислала.

Позже Ольге написала хозяйка Вольта и сказала, что собака неожиданно вернулась домой — без ошейника и с подбитой лапой. Перевозчик же продолжал уверять студентку, что с питомцем все более или менее нормально — разве что чувствует себя пес неважно.

«Когда я позвонила ему с претензиями и сказала, что его ложь раскрыта, он стал еще агрессивнее — пытался доказать, что во всем виновата я. Якобы ошейник был плохо затянут, вот собака и убежала, — рассказывает девушка. — Деньги возвращать он отказывался, хотя Ирина на тот момент вернула мне полную сумму. Предлагал привезти какого-то щенка спаниеля. В итоге выбила с него эти несчастные четыре тысячи с помощью полиции. Они ему пригрозили, и он перечислил сумму. На ошейник и клетку я уже забила».

«Ваши стулья, сидите на них дальше»

Также одной из мошенниц считают довольно известную заводчицу и перевозчицу животных, которая в 2019 году судилась с российской авиакомпанией по поводу перевозки животных в Нью-Йорк. Хозяева уверены, что она работает под многочисленными вымышленными именами, в том числе Елена Шер.

Им удалось это выяснить по тому, как совпадает голос женщины по телефону и в выступлениях в СМИ. В комментариях к ее пресс-конференции появлялись сообщения пользователей о том, что она обманула их с доставкой животных.

Несколько человек рассказали «Ленте.ру», что она довольно часто меняет телефонные номера, поэтому просто так до нее практически невозможно дозвониться, а доказать ее виновность не могут уже более 10 лет. По их данным, она задействует в своем бизнесе других людей в разных странах, в том числе свою дочь и, предположительно, некоего человека по имени Артем Шер.

Заводчица Елена, которая занимается разведением и продажей кошек породы Саванна F1, рассказала «Ленте.ру», что наткнулась как раз на Артема Шера. Он хотел приобрести у нее котенка и в качестве подтверждения оплаты прислал квитанцию, которая оказалась поддельной. Но он забрал животное и исчез.

Другая обманутая владелица животного по имени Мария собиралась перевезти собак из штата Юта (США) в Красноярск в феврале 2022 года. СВО еще не началась, но проблемы с перелетами уже были, поэтому не так много перевозчиков соглашались на транспортировку животного издалека. На предложение откликнулась некая Елена Шер, которая пообещала доставить животное в течение недели. Доставить она его должна была не сама, а с помощью курьера.

Мария внесла в качестве депозита 49 тысяч рублей, но 22 февраля женщине сообщили, что щенков заберут только спустя четыре дня — 26 числа. 24 февраля хозяйку питомцев заверили, что в плане доставки ничего не поменяется.

В начале марта собеседницу «Ленты.ру» уверили в том, что курьер, некая Марта, вылетает на следующий день из Италии в США. В качестве подтверждения ей прислали авиабилет из Европы в Америку и обратно с указанием места для перевозки животных. Шер попросила оставшуюся сумму за доставку. Так Мария перевела еще 66 300 рублей.

Уже 4 марта курьер была в Америке, связалась с заводчицей и должна была забирать щенков, но на следующий день выяснилось, что кто-то из клиентов не забрал у нее привезенную из Италии собаку, поэтому она не смогла поехать за щенками и улетела обратно.

Но и 24 марта в Москву животные не приехали, у заводчиков их Елена так и не забрала. Не дождавшись ответа, Мария решила обратиться в полицию и сообщила об этом перевозчице. Та сразу же отреагировала — принялась уверять, что щенков заберут.

«Не получив денег, я отправилась в участок, где созвонилась с Еленой прямо при следователе. Она заявила, что денег мне не вернет, и рассказала страшные истории про свою крайне сложную работу. Якобы хозяева не забирают собак, бедные курьеры носятся по всей Америке. В итоге я написала заявление», — говорит Мария.

На этом история с мошенничеством не закончилась. Елена стала снова донимать звонками Марию, продолжала обещать, что щенков в конце концов довезут. Однако курьер так и не связалась с заводчицей в США.

Денег девушка тоже не дождалась, а щенков отправила с другим курьером. В распоряжении «Ленты.ру» есть запись одного из ее телефонных разговоров с Шер, во время которого та твердо заявляет, что не вернет предоплату и просит удалить пост в группе про недобросовестных перевозчиков и заводчиков.

«На этом остановимся, денег не будет. Ваши стулья, сидите на них дальше», — так заканчивается их разговор.

«Лента.ру» позвонила по номеру, по которому Елена Шер общалась с Марией. На звонок ответил мужчина и сказал, что Елены не знает и занимается продажей арбузов.

Заводчицы кошек из России Наталья и Екатерина обвиняют предполагаемую дочь Елены Шер в том, что их питомец не доехал живым из-за того, как была организована перевозка. Стоимость кошек такой породы начинается от семи тысяч долларов.

Корреспондент «Ленты.ру» сумел дозвониться до перевозчицы, но та ответила, что она не является дочерью Шер и никогда не подводила своих клиентов. Более того, женщина сейчас готовится подать иск в суд за клевету в свой адрес.

«Покупает на агрегаторах за 200 долларов, а продает за 2000»

Мошенники встречаются не только среди перевозчиков животных, но и среди заводчиков, торгующих ими удаленно. Так, собеседница «Ленты.ру» Алена, которая уже долгое время живет в США, рассказала, что хотела приобрести кошек из России для своего питомника. По рекомендациям знакомой она нашла женщину по имени Дарья, которая пообещала ей доставить котенка стоимостью 2000 долларов.

Алена прислала предоплату в размере 500 долларов и сначала договорилась, что оставшуюся часть пришлет, когда котенок будет на месте. Мошенница стала втираться к ней в доверие, и постепенно у них установились дружеские отношения.

Заводчица стала говорить Алене, что у нее сложная финансовая ситуация, и она с трудом выплачивает ипотеку. Из-за сочувствия к новой знакомой покупательница котенка стала присылать ей деньги — так еще перед отправкой животного продавщица получила 2000 долларов. Настойчивая заводчица также уговорила покупательницу приобрести у нее несколько других кошек.

«Потом на несколько недель она и вовсе пропала. Я уже подумала, что все, умотала, но смотрю, потом резко объявилась, — рассказывает женщина. – Договорилась с проверенным курьером, с которым уже не первый раз отправляю животных, он обещал помочь, но тоже уже думал, что плакали наши деньги».

Затем, по словам собеседницы «Ленты.ру», заводчица стала говорить ей, что пересадка в Москве будет очень долгой, и поэтому животных может на время взять к себе ее знакомая, но нужно доплатить еще 200 долларов.

«Все это время она ни разу не прислала мне видео с животными. Когда я попросила заводчицу об этом, то она отправила мне фотографии мокрых кошек. Выяснилось, что перед полетом в Америку ее подруга их искупала, а этого категорически нельзя делать, животные простудятся!»

Потом заводчица и вовсе сказала, что у одной из кошек случилось повреждение нерва, и в качестве компенсации предложила отправить ей беспородное животное.

Когда животные наконец-то долетели до владелицы, то они были в ужасном состоянии — простуженные, с клещами и лишаем. Одна из кошек вела себя агрессивно, как будто до этого ни разу не контактировала с человеком. На претензии Алены заводчица лишь ответила, что питомцев «долбануло в перевозке».

Собеседнице «Ленты.ру» с трудом удалось пристроить нескольких котят менее чем за 500 долларов. Одно животное она лечит до сих пор.