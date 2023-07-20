Россиянин погиб из-за падения с пятого этажа здания Следственного комитета Армении

"Поступила оперативная информация о получении на свое имя 30-летним гражданином России, русским по национальности посылки, содержащей наркотические средства, деметоксифенетиламин. Было возбуждено уголовное производство. 19 июля в 11:15 (10:15 мск - прим. ТАСС) он был взят под стражу", - говорится в сообщении.