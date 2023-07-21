В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

В трех московских аэропортах в пятницу, 21 июля, произошла отмена и задержка 21 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

© Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Так, во Внуково перенесли шесть рейсов, три — отменили. В Домодедово задержали вылеты шести воздушных судов, два — отменили. В Шереметьево перенесли три авиарейса, один — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.