СМИ сообщили о найденных «следах взрыва» на аэродроме в Рязанской области

Аэродром в Рязанской области могли атаковать с помощью беспилотников, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

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По данным ресурса, в районе стоянки самолетов в Московском районе области обнаружили воронку диаметром 10 см и глубиной 1,5 см. По предварительным данным, так выглядят «следы последствий взрыва», его могли совершить с помощью самодельного квадрокоптера.

Baza уточняет, что повреждений и пострадавших нет.

Несколькими днями ранее Life со ссылкой на Shot сообщал, что в ночь на 14 июля дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже.

По информации канала, беспилотники шли на высоте 100 метров друг за другом и были поражены средствами противовоздушной обороны. Часть обломков упала в Воронежское водохранилище.