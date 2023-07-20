В Тамбовской области госпитализировали гражданина Индии с подозрением на холеру

У гражданина Индии, прибывшего в Россию из Дели, госпитализировали в Тамбовской области с подозрением на холеру. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

«Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области проводит противоэпидемические мероприятия в гостинице для трудовых мигрантов, расположенной в Рассказовском районе, в связи с выявлением у гражданина Индии, прибывшего из Дели, признаков острой кишечной инфекции неясной этиологии», — говорится в тексте.

Отмечается, что в результате лабораторных исследований у пациента выявили холероподобный возбудитель. Его госпитализировали в специализированное медицинское учреждение, лечение ведется в полном объеме, состояние гражданина Индии «удовлетворительное».