В Тамбовской области госпитализировали гражданина Индии с подозрением на холеру
У гражданина Индии, прибывшего в Россию из Дели, госпитализировали в Тамбовской области с подозрением на холеру. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.
«Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области проводит противоэпидемические мероприятия в гостинице для трудовых мигрантов, расположенной в Рассказовском районе, в связи с выявлением у гражданина Индии, прибывшего из Дели, признаков острой кишечной инфекции неясной этиологии», — говорится в тексте.
Отмечается, что в результате лабораторных исследований у пациента выявили холероподобный возбудитель. Его госпитализировали в специализированное медицинское учреждение, лечение ведется в полном объеме, состояние гражданина Индии «удовлетворительное».
На данный момент Роспотребнадзор по Тамбовской области проводит необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе по обследованию контактных лиц. Указывается, что среди них не было выявлено никого с «признаками инфекционных заболеваний».