Россиянин устроил стрельбу и ранил свою жену

В Ростове-на-Дону россиянин устроил стрельбу в многоквартирном жилом доме. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает Telegram-канал Don Mash.

© Екатерина Якель/Коммерсантъ

По данным издания, стрельба произошла в жилом комплексе «Красный Аксай». Россиянин ранил в живот свою жену, а позже попытался покончить с собой, но попытка успехом не увенчалась. Женщину госпитализировали, врачи оказывают ей медицинскую помощь.