Гладков: ВСУ обстреляли село в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Илек-Пеньковка Краснояружского района.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Под обстрел ВСУ попало село Илек-Пеньковка Краснояружского района», — указал Гладков.
Вместе с этим он добавил, что пострадавших в результате обстрела нет, однако осколками снарядов повреждены один частный жилой дом, два автомобиля, линии электро- и газоснабжения.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что три дома загорелось в посёлке Тёткино из-за обстрела со стороны украинцев.