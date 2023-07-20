СМИ: 22-летняя девушка умерла после операции увеличению ягодиц на дому в Дагестане
В Дагестане после операции по увеличению ягодиц на дому скончалась 22-летняя Мукминат Шабасова. Об этом в четверг, 20 июля, сообщил Telegram-канал 112.
По имеющимся данным, девушке стало плохо после введения анестезии. Домой была вызвана скорая помощь, однако пациентка скончалась до приезда медиков.
В ходе допроса косметолог, проводившая операцию, призналась, что спрашивала Шабасову о наличии аллергии. Погибшая ответила, что часто проходила бьюти-процедуры, и проблем со здоровьем не возникало. Причины смерти станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы, пишет 112.
14 июля в Екатеринбурге умер полуторагодовалый мальчик Мирон, которому врачи не смогли поставить диагноз. Ребенку стало плохо еще 2 июля, после чего ему вызвали скорую. Малыша тошнило, его кожа побледнела. Однако прибывшая по адресу бригада не обнаружила у него тревожных симптомов. Тем не менее через несколько минут его снова вырвало, после чего маленького пациента доставили в детскую больницу № 15. Спустя несколько дней он скончался.