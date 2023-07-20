Россиянина осудили на шесть лет за фейки о Вооруженных силах России

В Краснодаре россиянина Александра Сомрякова приговорили к шести годам колонии за распространение фейков о Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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Кроме того, ему запретили публиковать информацию в интернете в течение четырех лет после выхода из колонии. Мужчина признал вину частично. Он заявил, что понимал, что опубликованная им информация недостоверна, однако все равно опубликовал пост, желая получить больше подписчиков, лайков и комментариев.

По данным следствия, в апреле 2022 года мужчина разместил на своей странице сообщение о том, что российские военные якобы напали на роддом и драмтеатр в Мариуполе. Кроме того, он обвинил их в нападении на жителей Бучи.