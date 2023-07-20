Владелец Khudayar Yusifzade отверг обвинения по атаке на Крымский мост

Сообщения о причастности танкера Khudayar Yusifzade к атаке на Крымский мост не соответствуют действительности, поскольку на момент взрыва он находился в проливе Дарданеллы. Об этом «РИА Новости» заявили в компании-судовладельце Palmali Shipping & Agency.

Там отметили, что Khudayar Yusifzade выполнял рейс в порт Ростова-на-Дону для погрузки груза и 8 июля при переходе из Черного моря в Азовское моря встал на якорную стоянку в Керченском проливе в ожидании досмотра пограничниками РФ. В результате большой очереди проверка затянулась и 13 июля «фрахтователь отказался от договора».

«Переход судна в Азовское море стал нецелесообразным, поэтому танкер развернулся и направился в порт Элефсис для погрузки груза в соответствии с новым договором перевозки», — добавили в Palmali Shipping & Agency.

Таким образом на момент атаки Khudayar Yusifzade находился в проливе Дарданеллы. В компании добавили, что судно «никаким образом и никогда не было задействовано в конфликте между Россией и Украиной и не перевозило какие-либо запрещенные грузы или военную технику», занимаясь поставками лишь растительного масла в черноморском регионе.

«Мы — транспортная компания, которая занимается исключительно перевозками. Мы не хотим, чтобы имя нашей компании ассоциировалось с такими неприятными событиями. Мы не занимаемся политикой, наша работа заключается в перевозках», — заключили в Palmali Shipping & Agency.

Ранее сообщалось, что катера-дроны, которые нанесли удар по Крымскому мосту, могли быть запущены с гражданских кораблей. В частности, указывались Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.