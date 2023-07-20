Предсказавшую судьбу Пугачевой ясновидящую задержали за мошенничество

Российская ясновидящая Таис Фиолетова, известная своими предсказаниям Софии Ротару, Алле Пугачевой и Анастасии Заворотнюк, задержана в Москве за мошенничество. В отношении 65-летней ясновидящей было возбуждено уголовное дело после заявления 43-летнего бизнесмена. Ранее женщина убедила его в необходимости снять порчу за 125 000 рублей, чтобы избавиться от финансовых трудностей, сообщает ИА Regnum.

© News.ru

По данным агентства, клиент обратился к гадалке в 2015 году. Та напророчила ему крупные денежные проблемы и предложила снять порчу.

Видео дня

За свои услуги «специалист» запросила внушительную сумму: 50 000 рублей, а обряды по снятию порчи — по 25 000 рублей каждый. Таких обрядов требовалось минимум три. Спустя некоторое время после похода к ясновидящей клиент понял, что его обманули, и обратился в полицию, — сообщает агентство.

После проведения следственных мероприятий Фиолетову задержали и предъявили ей обвинение по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В квартире гадалки следователи провели обыск, изъяв бытовую технику в счет возмещения ущерба. Сейчас Фиолетова находится дома под подпиской о невыезде.

Ранее Фиолетова предсказывала судьбы многим известным людям. В частности, она сообщила о свадьбе внучки Софии Ротару Сони Евдокименко с человеком из списка Forbes. Она также заявила, что регулярно делает Пугачевой «мощную защиту» — проводит специальные защитные обряды, чтобы ее брак с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не распался.

Фиолетова также рассказала, что Анастасия Заворотнюк заболела из-за сильнейшего сглаза, который навели завистливые подруги. Она заявила, что на вдове Николая Караченцова Людмиле Поргиной лежит родовое проклятие.