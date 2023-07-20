Начиненный взрывчаткой беспилотник обнаружили в Крыму

В Крыму обнаружили начиненный взрывчаткой и поражающими элементами беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что дрон был обнаружен близ села Межводное.

Как сообщает Mash, беспилотник нашел 19-летний местный житель. Мужчина нашел место падения дрона после того, как услышал взрыв — на месте инцидента он увидел пожар и разбросанные обломки летательного аппарата.

Оперативные службы работают над разминированием неразорвавшихся элементов.