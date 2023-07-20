$91.20+0.51102.44+0.42

Начиненный взрывчаткой беспилотник обнаружили в Крыму

В Крыму обнаружили начиненный взрывчаткой и поражающими элементами беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Начиненный взрывчаткой беспилотник обнаружили в Крыму
© РИА Новости

Уточняется, что дрон был обнаружен близ села Межводное.

Как сообщает Mash, беспилотник нашел 19-летний местный житель. Мужчина нашел место падения дрона после того, как услышал взрыв — на месте инцидента он увидел пожар и разбросанные обломки летательного аппарата.

Оперативные службы работают над разминированием неразорвавшихся элементов.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области. Сначала беспилотник врезался в вышку, а затем упал, но не взорвался.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости