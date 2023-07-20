В Москве арестовали ударившего посетителя парка подростка

Суд арестовал 16-летнего москвича, ударившего посетителя парка в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее в соцсетях появилось видео, демонстрирующее, как несколько подростков говорят с сидящим на лавочке молодым человеком. Один подростков стоит за лавочкой и в какой-то момент бьет сидящего ногой по голове, после чего тот падает.

По данным Baza, произошло это 16 июня, пострадавший обратился в полицию.

Полицейские задержали нанесшего удар, возбудили против него и находившихся с ним подростков дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), максимальное наказание - штраф до миллиона рублей и до семи лет лишения свободы.